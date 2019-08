Udinese, l’Hannover libera Walace per le visite mediche

L’Udinese è pronta a chiudere il colpo Walace. Il club friulano ha infatti trovato l’accordo di massima con l’Hannover per il trasferimento in bianconero del brasiliano, al quale è stato concesso il via libera per le visite mediche con quello che, se tutto dovesse procedere senza intoppi, sarà il suo prossimo club. Questo il comunicato dei tedeschi: “Hannover 96 e Udinese sono sostanzialmente in accordo per il trasferimento del centrocampista Wallace. L’Hannover ha dunque lasciato partire il brasiliano per effettuare le visite mediche in Italia. Il contratto per il trasferimento non è ancora stato firmato e gli accordi tra i club devono ancora esser messi per iscritto. Se non ci saranno intoppi, il passaggio di Walace all’Udinese potrà andare in porto“.

Foto: twitter Hannover 96