Udinese, lesione al bicipite femorale per Zaniolo. Distorsione alla caviglia per Gueye

29/09/2026 | 16:24:52

Il report dell‘Udinese su Gueye e Zaniolo: “Udinese Calcio comunica che Idrissa Gueye, nel corso dell’amichevole contro il Pogon, ha riportato una distorsione alla caviglia. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente. Inoltre, nel corso del suo impegno con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo a Udine e sarà a disposizione nel giro di 3/4 settimane”.

foto sito udinese