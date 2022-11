Udinese-Lecce, le formazioni ufficiali

Alle 20.45 scenderanno nel rettangolo di gioco Udinese e Lecce per la sfida valida per la tredicesima giornata di campionato. Out Udogie per un problema al flessore. Ecco le scelte di Sottil e Baroni.

Udinese (3-5-2): Silvestri, Perez, Bijol, Ebosse, Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Pereyra, Beto, Deulofeu.

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Gonzalez, Blin, Hjulmand, Strefezza, Colombo, Banda.

Foto: Sito Udinese