L’Udinese stende il Lecce 2-0 in un’amichevole che profuma di Serie A. La squadra di Sottil passa in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Beto al 23esimo. Nella seconda frazione di gioco, invece, Perez raddoppia e chiude definitivamente i discorsi. Ottima vittoria per i bianconeri in vista della ripresa della Serie A. Male il Lecce che dovrà alzare i ritmi e l’intensità.

Foto: Instagram Beto