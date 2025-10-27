Udinese, la Curva Nord diserta la trasferta contro la Juve. Il comunicato
27/10/2025 | 23:29:22
Protesta della Curva Nord dell’Udinese che annuncia come il cuore del tifo friulano non prenderà parte alla trasferta di Torino contro la Juventus.
Questa la nota: “Coerentemente con la linea portata avanti nelle ultime stagioni, la Curva Nord Udine non accetta le restrizioni e le limitazioni imposte ai tifosi ospiti per la trasferta di Torino. Per questo motivo non prenderemo parte alla trasferta. Invitiamo tutti i tifosi bianconeri a rispettare questa decisione e a comportarsi di conseguenza. Curva Nord Udinese 1896 Sempre al fianco dell’Udinese, sempre a testa alta”.
Foto: Instagram Curva Nord Udinese