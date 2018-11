Udinese, la cura Nicola funziona. La Roma cade alla Dacia Arena

Dopo un primo tempo, in cui la Roma ha controllato il gioco per gran parte dei primi 45 minuti ma senza però riuscire a segnare ed un’Udinese che ha provato a non concedere spazi, sono gli uomini di Nicola a passare in vantaggio ed a vincere il match. A decidere la partita è stato al 54′ De Paul che dal limite supera Juan Jesus, entra in area e batte Mirante in uscita. I bianconeri salgono così a quota 12 punti, mentre i giallorossi restano fermi a 19.

UDINESE-ROMA 1-0

Marcatori: 54′ De Paul

Udinese (3-5-1-1): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Samir (70′ Pezzella); Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, Sryger-Larsen; De Paul (79′ Machis); Pussetto. All. Nicola.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Kluivert (64′ Under), Lo. Pellegrini (79′ Zaniolo), El Shaarawy; Schick (71′ Dzeko). All. Di Francesco.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 64′ De Paul (U), 65′ Behrami (U).

Classifica: Juventus 34; Napoli 28; Inter 25; Lazio 22; Milan 21; Roma, Sassuolo 19; Atalanta 18; Torino, Fiorentina, Parma 17; Sampdoria 15; Cagliari, Genoa 14; Spal 13; Udinese 12; Bologna 10; Empoli 9; Frosinone 7; Chievo* 0.

* -3 di penalizzazione

