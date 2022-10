Udinese ko contro il Torino, Pereyra: “Testa alta. Una sconfitta non può incidere nel nostro percorso”

Roberto Pereyra, capitano e giocatore simbolo di questo Udinese, ha commentato la sconfitta per 2-1 in casa contro il Torino, affidando ad Instagram il suo pensiero: “Testa alta si lavora pensando alla prossima partita. Una sconfitta non può incidere nel nostro percorso, che è lungo. Sempre da squadra, con il sostegno della nostra gente, andiamo avanti“.

Foto: Twitter Udinese