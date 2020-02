Udinese-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Archiviato il calciomercato con gli arrivi di Eriksen, Young e Moses, l’Inter si rituffa sul campionato. Domani (ore 20:30) la squadra nerazzurra farà visita all’Udinese, andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Gotti è infatti intenzionato a riproporre il 3-5-2 schierato nella trasferta di Parma: Lasagna favorito su Nestorovski in attacco e Becao avanti rispetto a De Maio in difesa. A centrocampo spazio a Mandragora, Fofana e De Paul; davanti a Musso, oltre a Becao, ecco Troost-Ekong e Nuytinck, con Stryger Larsen e Sema sulle fasce. Qualche dubbio in più per Conte, che potrebbe proporre dal primo minuto Christian Eriksen (in caso contrario pronto Vecino), insieme a Brozovic (non al meglio) e Barella. Anche Candreva dovrebbe partire dal primo minuto, così come Young. In difesa, Bastoni completerà il terzetto difensivo con Skriniar e De Vrij. In attacco, vista la squalifica di Lautaro Martinez, la coppia formata da Lukaku con Esposito, in vantaggio su Sanchez.

UDINESE-INTER, PROBABILI FORMAZIONI:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen (Vecino), Young; Lukaku, Esposito. All. Conte

Foto: sito ufficiale Inter