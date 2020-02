Udinese-Inter, le probabili formazioni del posticipo della Dacia Arena

Riprende lo spettacolo della serie A con la ventiduesima giornata.

L’Inter è chiamata alla trasferta di Udine a margine di un mercato vissuta da protagonista con l’approdo di Young, Moses e Eriksen. Colpi in entrata per ridare smalto ad una squadra reduce da tre pareggi consecutivi che hanno rallentato la corsa verso la vetta.

Nonostante un periodo non certo entusiasmante la Juventus dista soltanto tre punti, per cui non è ammesso alcun passo falso.

Di fronte i nerazzurri si troveranno una Udinese che, sulla scorta delle due sconfitte di fila, non può permettersi di fare sconti.

Ecco le possibili scelte dei due tecnici per la sfida in programma domani sera alle 20:45 alla Dacia Arena.

UDINESE (5-3-2): Musso; Stryger Larsen, Becao, Troost-Ekong, Nuytinck, Sema; Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna, Okaka

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Sanchez

Foto: twitter ufficiale Inter