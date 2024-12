Udinese, inizio da incubo: prima l’espulsione di Isaak Touré, poi il vantaggio di Pinamonti

Non proprio l’inizio di gara che Runjaic si aspettava. In Udinese-Genoa, i padroni di casa hanno prima dovuto fare i conti con l’ingenua espulsione di Isaak Touré al quarto minuto, che tenta di fermare Zanoli dopo l’errore grossolano in costruzione, e neanche al quarto d’ora di gioco con il gol di Pinamonti (quinta rete in campionato), che ha portato al vantaggio dei genoani. Per i bianconeri ora la strada è tutta in salita.

Foto: Instagram Udinese