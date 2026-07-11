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Udinese, infortunio per Chakvetadze: frattura al terzo metatarso del piede destro

11/07/2026 | 13:51:52

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L’Udinese ha comunicato le condizioni di Giorgi Chakvetadze, il calciatore ha riportato, durante gli impegni di giugno con la sua nazionale, una frattura al terzo metatarso del piede destro.
Ecco il comunicato:
“Udinese Calcio comunica che il calciatore Giorgi Chakvetadze ha riportato, durante gli impegni di giugno con la sua nazionale, una frattura al terzo metatarso del piede destro valutata alla ripresa degli allenamenti a Udine.
Il calciatore sta proseguendo il suo iter riabilitativo”.
Foto: sito Udinese