Udinese, infortunio Nestorovski: operazione al crociato riuscita

Ilija Nestorovski, attaccante dell’Udinese, si è sottoposto oggi ad un intervento al ginocchio sinistro a Villa Stuart. Il comunicato della società friulana ha reso noto i dettagli dell’operazione e le condizioni del giocatore.

“Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Ilija Nestorovski è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, effettuata a Roma dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart, è perfettamente riuscita. Il calciatore rientrerà a Udine nei prossimi giorni per intraprendere l’iter riabilitativo”.

FOTO: Sito Ufficiale Udinese