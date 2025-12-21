Udinese in dieci, Fiorentina scatenata: Mandragora, Gudmundsson e Ndour. 3-0 dopo 45′
21/12/2025 | 18:53:31
La Fiorentina si scuote al Franchi e ritrova gol ed entusiasmo, 3-0 all’Udinese dopo i primi 45′. L’espulsione di Okoye condiziona la partita, la squadra di Vanoli sfrutta la superiorità numerica e trova il vantaggio con Mandragora. L’Udinese prova a scuotersi con un paio di folate di Zaniolo, ma un gran gol di Gudmundsson vale il raddoppio. Al 49′ segna anche Ndour a coronamento di un grande primo tempo dei toscani.
foto x fiorentina