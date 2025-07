Udinese, il saluto di Lucca: “Sei stata casa, sei stata pelle. Per sempre grato”

20/07/2025 | 21:25:03

Lorenzo Lucca da qualche giorno è un nuovo attaccante del Napoli. Sta lavorando già agli ordini do Conte a Dimaro.

In serata l’ex bomber dell’Udinese ha salutato la propria ex squadra attraverso un post sui social: “A Udine, sei stata casa, sei stata pelle. Per sempre grato. Un “duro” che non sarà mai più solo” le parole di Lucca, che ha “risposto” al messaggio social che qualche giorno fa aveva scritto l’Udinese. “Con la nostra maglia sei cresciuto, hai brillato e ti sei conquistato anche l’Azzurro. In bocca al lupo per il tuo percorso” avevano scritto i friulani su Instagram.

Foto: Instagram Udinese