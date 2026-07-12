Udinese, il saluto di Atta: “Grazie per questi due anni bellissimi. Vi auguro le migliori fortune”

12/07/2026 | 17:28:33

Arthur Atta da ieri è un nuovo calciatore della Fiorentina. Il giocatore ha salutato sui social l’Udinese.

Le le sue parole: “Cari tifosi dell’Udinese, volevo ringraziarvi per questi due anni bellissimi. È stato davvero un piacere aver fatto parte di questa squadra, di questa società.

Di vedervi sempre con il vostro sostegno. Voglio ringraziare anche tutti i miei compagni di squadra, è stato un onore condividere il campo con voi. Siete grandi giocatori e soprattutto persone fantastiche. Vi auguro il meglio per il futuro.

Grazie a tutto lo staff, che mi ha permesso di crescere e di diventare il giocatore che sono oggi.

Un grazie speciale anche ai fisioterapisti, ai magazzinieri e a tutta la società per la loro disponibilità e gentilezza. Sono davvero felice e grato di aver fatto parte di questo club. Porterò con me tanti ricordi bellissimi. Grazie di cuore a tutti. Ciao , Arthur”.

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Foto: Instagram Udinese