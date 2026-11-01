Udinese, il presidente Pozzo ricoverato per una polmonite: il comunicato

01/11/2026 | 13:58:21

L’Udinese ha reso noto tramite un comunicato il ricovero del presidente Gianpaolo Pozzo all’Ospedale di Udine per una polmonite.

Questa la nota del club:

“Udinese Calcio comunica che il Presidente Gianpaolo Pozzo è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Udine a seguito di una polmonite.

Le sue condizioni cliniche sono stabili ed è seguito con la massima attenzione dal personale medico.

La famiglia, fiduciosa nell’evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto”.

Foto: sito Udinese