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Udinese, il presidente Pozzo ricoverato per una polmonite: il comunicato

01/11/2026 | 13:58:21

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L’Udinese ha reso noto tramite un comunicato il ricovero del presidente Gianpaolo Pozzo all’Ospedale di Udine per una polmonite.
Questa la nota del club:
“Udinese Calcio comunica che il Presidente Gianpaolo Pozzo è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Udine a seguito di una polmonite.
Le sue condizioni cliniche sono stabili ed è seguito con la massima attenzione dal personale medico.
La famiglia, fiduciosa nell’evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto”.
Foto: sito Udinese