Udinese: il figlio di Amadeus convocato in ritiro da Runjaic

23/07/2026 | 12:43:34

L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic, ormai giunto alla terza stagione in Friuli, ha convocato per il ritiro a Lienz, in Austria, il figlio di Amadeus José Alberto Sebastiani. Il classe 2009, di ruolo portiere, è stato aggregato in prima squadra per iniziare la preparazione atletica fino al 4 agosto. Il figlio d’arte figura nella lista chiamata da Runjaic come quinto portiere, alle spalle di Okoye, Padelli, Piana e Pirih.

Foto: Instagram Sebastiani