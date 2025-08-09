Udinese, il 17enne Palma: “Il gol una sensazione bellissima. Sono felice delle mie prestazioni”

09/08/2025 | 19:05:03

Il 17enne dell’Udinese Matteo Palma ha parlato ai canali ufficiali friulani dopo la rete segnata contro il Werder Brema: “Sul gol è stata una sensazione bellissima, non ci stavo credendo. Poi quando ho sfiorato la doppietta ero pronto a esultare, ma sfortunatamente non è entrata. Sono contento di aver raccolto tanti minuti in questo pre-campionato, è molto importante per me essendo molto giovane. È importante anche iniziare bene questa stagione, sono contento delle mie prestazione. Nella difesa a tre e in quella a quattro gioco in ruoli diversi e ho compiti diversi, ma mi sono trovato bene in entrambe”.

FOTO: Sito Udinese