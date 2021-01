Udinese, i convocati di Gotti: assenti Deulofeu e Forestieri

Ecco la lista dei 22 calciatori friulani convocati da Luca Gotti per la partita di domani, in programma ore 15 alla Dacia Arena e valida per il 17° turno di Serie A, contro il Napoli. Problemi in attacco in seguito alle assenze di Deulofeu e Forestieri, con i soli Lasagna e Nestorovski arruolabili.

Ecco la lista completa:

Portieri: Musso; Gasparini; Scuffet.

Difensori: Samir; Ouwejan; Bonifazi; Molina; Ter Avest; Stryger Larsen; Becao; Rigo; De Maio; Zeegelaar.

Centrocampisti: Makengo; De Paul; Walace; Arslan; Pereyra; Mandragora; Palumbo.

Attaccanti: Lasagna; Nestorovski.

Foto: Twitter udinese