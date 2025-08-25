Udinese-Hellas Verona, poche emozioni nel primo tempo: Zemura spreca un’occasione d’oro

25/08/2025 | 19:21:17

Primo tempo a ritmi non esaltanti quello messo in scena da Udinese ed Hellas Verona, con qualche difficoltà da parte delle squadre di creare azioni ragionate. Il giro-palla, l’attesa e qualche tentativo di mettersi in proprio da parte di alcuni giocatori, ma niente di eclatante. Tanti errori anche di misura e gioco spezzettato. La prima vera (e unica) occasione arriva al 22′: Frese scivola in area, Davis ne approfitta e mette un cross basso dove Zemura raccoglie la sfera ma, tutto solo, manca lo specchio. Un guizzo di Giovane nei minuti finali di primo tempo riscalda le mani di Sava.

Foto: Instagram Zemura