Udinese-Gotti, non era certo addio due giorni fa. Ora ci siamo

E’ l’estate dei colpi di sole, fa caldo. L’estate di De Rossi alla Fiorentina e di chi aveva mandato Luca Gotti lontano dall’Udinese due sere fa. “Sicuro, quasi sicuro”. Per nulla. Chi aveva detto così ora sta frettolosamente facendo retromarcia, riportando ora quanto aveva anticipato Sportitalia poco fa, ovvero che Gotti e l’Udinese hanno chiarito i problemi di due sere fa. Non era un addio, sarà una conferma, la differenza è sostanziale. Semplici sarebbe stato il principale candidato in caso di svolta, non ce ne sarà bisogno.

Foto: sito ufficiale Udinese