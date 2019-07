Udinese, De Paul con la valigia in mano: “Voglio giocare in Champions”

Rodrigo De Paul è pronto a lasciare l’Udinese in questa sessione estiva di calciomercato. A rivelarlo è lo stesso calciatore bianconero intervistato in Argentina da Fox Sports. Nel futuro dell’ex Valencia, in passato accostato alle big di Serie A, non sono da escludere Premier League o un ritorno in Liga. Queste le sue dichiarazioni: “Voglio giocare in Champions, voglio fare un passo avanti in carriera. Voglio crescere ancora ma finché qualcuno non accontenterà l’Udinese, non si potrà concretizzare. Però voglio giocare di nuovo la Champions League, che sia in Italia, in Spagna o in Premier League”.