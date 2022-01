Colpo in prospettiva per l’Udinese. Secondo quanto riportato da Sportitalia, è fatta per James Abankwah, difensore classe 2004 in forza al St.Patrick’s Athletic. Di origini ghanesi, il ragazzo si metterà a disposizione del nuovo club soltanto a partire dalla prossima estate. Intanto, chiuderà la stagione in Irlanda.

FOTO: Twitter St Patrick’s Athletic FC