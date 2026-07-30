Udinese, Chakvetadze si presenta: “Sognavo di giocare in Serie A. Il mio ruolo? Sono un 10”

30/07/2026 | 15:40:38

Chakvetadze si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore dell’Udinese: “La mia posizione preferita sul campo è da 10 dietro la punta, posso giocare esternamente su entrambi i lati o fare la mezzala. Giocare in Italia era per me un sogno, sognavo la Serie A. L’Udinese è un grande club con una grande storia, sono molto emozionato di essere qui. Quando torno in campo? Sto lavorando duramente e già tra qualche giorno potrò tornare a correre, quindi spero in poche settimane di potermi unire al gruppo. Zaniolo è un gran giocatore, sa segnare, sa fare dribbling, Solet poi è un ottimo difensore, sono in una squadra con tanti buoni giocatori”.

Foto: sito Udinese