Udinese-Cagliari, slitta il calcio d’inizio: per l’arbitro le divise delle squadre erano incompatibili

Episodio decisamente insolito prima del fischio d’inizio di Udinese–Cagliari,match valido per la Coppa Italia. La partita è iniziata con un leggero ritardo per delle divise “sbagliate”. Una volta entrate in campo le due squadre, l’arbitro ha scelto di farle rientrare negli spogliatoi poiché le maglie scelte sono incompatibili per iniziare il match. La divisa dell’Udinese era stata approvata coi calzettoni bianchi, ma la squadra di Cioffi si è presentata con quelli neri. Da qui la decisione del direttore di gara di far slittare d qualche minuto l’inizio della gara.