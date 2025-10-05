TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Udinese-Cagliari, le formazioni ufficiali

05/10/2025 | 11:36:27

article-post

UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic

A disposizione: Venuti, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Palma, Buksa, Ehizibue, Ekkelenkamp, Zemura, Miller, Modesto.

Non sarà della partita Kristensen per un risentimento muscolare che verrà valutato poi in settimana.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Mina, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; Esposito, Felici; Borrelli. Allenatore: Pisacane

A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Luperto, Adopo, Kilicsoy, Di Pardo, Cavuoti, Pavoletti, Luvumbo
Foto: X Udinese