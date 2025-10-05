Udinese-Cagliari, le formazioni ufficiali
05/10/2025 | 11:36:27
UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic
A disposizione: Venuti, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Palma, Buksa, Ehizibue, Ekkelenkamp, Zemura, Miller, Modesto.
Non sarà della partita Kristensen per un risentimento muscolare che verrà valutato poi in settimana.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Mina, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; Esposito, Felici; Borrelli. Allenatore: Pisacane
A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Luperto, Adopo, Kilicsoy, Di Pardo, Cavuoti, Pavoletti, Luvumbo
