Udinese-Bologna, i convocati di Gotti: out Jajalo, presente Okaka

Dopo la rifinitura svoltasi questo pomeriggio sui campi del Bruseschi, il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha diramato la lista dei 22 convocati per la gara Udinese-Bologna, gara valida per il quarto turno di Coppa Italia ed in programma mercoledì 4 dicembre alle ore 21 alla Dacia Arena:

Portieri: 1 Musso; 88 Nicolas; 27 Perisan

Difensori: 2 Sierralta; 3 Samir; 4 Opoku; 5 Ekong; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio

Centrocampisti: 6 Fofana; 10 De Paul; 11 Walace; 38 Mandragora; 72 Barak

Attaccanti: 7 Okaka; 15 Lasagna; 23 Pussetto; 30 Nestorovski; 91 Teodorczyk

Foto: Udinese Twitter