Con Nehuen Perez in partenza, l’Udinese è in alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il club friulano ha trovato una base di accordo per Finn van Breemen del Basilea. Affare da 5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita in favore del club svizzero.

foto: Logo Udinese