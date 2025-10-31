Udinese-Atalanta, le curiosità: i friulani non battono i bergamaschi in casa dal 2017

31/10/2025 | 19:40:02

Alle 15 di domani 1 novembre, il match tra Udinese e Atalanta.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 48 i precedenti ufficiali tra le due squadre ad Udine: 25 vittorie friulane, 12 pareggi e 11 vittorie bergamasche.

-L’Atalanta è la squadra che ha mandato in rete più giocatori: 10, come l’Inter.

-L’Udinese è la squadra che subisce più reti della Serie A 2025/26: 15, come la Fiorentina.

-L’ultima vittoria bianconera in casa contro i bergamaschi risale al 29 ottobre 2017; da allora in Friuli si sono registrati 4 pareggi e 3 successi nerazzurri.

-Tra Kosta Runjaic e Ivan Juric questo sarà il secondo confronto ufficiale in panchina.

Foto: X Udinese