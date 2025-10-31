Udinese-Atalanta, i convocati di Juric: out Maldini e De Roon
31/10/2025 | 18:00:12
L’Atalanta ha diramato la lista dei convocati di Ivan Juric per la sfida di domani contro l’Udinese.
Questa la lista completa:
“Sono 22 i calciatori convocati da mister Ivan Jurić per Udinese-Atalanta, gara della 10ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma domani, sabato 1 novembre, alle ore 15 al Bluenergy Stadium di Udine:
Ahanor Honest (69), Bellanova Raoul (16), Bernasconi Lorenzo (47), Brescianini Marco (44), Carnesecchi Marco (29), De Ketelaere Charles (17), Djimsiti Berat (19), Éderson (13), Hien Isak (4), Kossounou Odilon (3), Krstović Nikola (90), Lookman Ademola (11), Musah Yunus (6), Obrić Relja (40), Pašalić Mario (8), Rossi Francesco (31), Samardžić Lazar (10), Scamacca Gianluca (9), Sportiello Marco (57), Sulemana Kamaldeen (7), Zalewski Nicola (59), Zappacosta Davide (77)”.
Foto: Instagram Atalanta