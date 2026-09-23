Udinese, arriva Alaba: l’indizio del club sui social

23/09/2026 | 11:13:56

Colpo dell’Udinese, David Alaba è pronto a trasferirsi tra le fila dei friulani. La stessa società ha confermato tutto con un chiaro indizio, postando sui propri profili social una sedia, che ricorda una celebre esultanza dell’ex Real Madrid e Bayern dopo un goal segnato al Paris Saint-Germain in Champions League. Alaba e l’Udinese sono pronti a iniziare l’avventura insieme.



Foto: Instagram real Madrid