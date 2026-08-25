Udinese: 3/4 settimane di stop per Zaniolo e Palma

25/08/2026 | 19:01:23

Usciti malconci dal pareggio casalingo contro il Como, Matteo Palma e Nicolò Zaniolo si sono sottoposti, quest’oggi, a controlli per chiarire le dinamiche dei rispettivi problemi fisici.

Il report dell’Udinese: “All’esito degli esami strumentali effettuati Udinese Calcio rende noti i seguenti aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Matteo Palma e Nicolò Zaniolo.

Il difensore classe 2008 ha riportato una lesione muscolare al muscolo adduttore lungo della gamba destra.

Zaniolo, invece, ha evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra.

Entrambi hanno iniziato l’iter di recupero e per tutti e due i calciatori la prognosi è stimata in 3/4 settimane.

A Matteo e Nicolò l’in bocca al lupo per un pronto recupero”.

Foto: X Lega Serie A