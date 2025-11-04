Ufficiale: si ritira Scott Carson. Ha vinto due Champions League (contro le due milanesi)

04/11/2025 | 13:30:27

L’ex portiere del Liverpool e del Manchester City, Scott Carson, ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato all’età di 40 anni, mettendo fine a una carriera lunga e ricca di esperienze tra Premier League e competizioni europee. Il portiere conta un palmares clamoroso, se pur da secondo o terzo portiere e vanta il record di aver vinto due Champions League, contro le due milanesi. La prima nel 2005, era il terzo portiere di quel Liverpool che rimontò i tre gol al Milan e vinse ai rigori a Istanbul. La seconda nel 2023 era il terzo portiere del Manchester City che vinse la finale contro l’Inter.

Foto: Instagram personale