Ucraina, tre positivi al Covid. A rischio la gara con la Svizzera

Dopo i cinque casi di positività riscontrati venerdì scorso, la Federcalcio dell’Ucraina ha comunicato che altri tre membri del gruppo squadra sono positivi al COVID-19: si tratta di tre giocatori – Eduard Sobol, Yevhen Makarenko e Dmytro Riznyk.

Sono in totale 8 i positivi nel gruppo squadra di Shevchenko. A questo punto, la gara di Nations League con la Svizzera, in programma domani sera, è a forte rischio rinvio. Si tratta di una partita cruciale perchè deciderà la “retrocessa” in Lega B, nel girone che vede anche lo spareggio primo posto tra Germania e Spagna. Al momento l’Ucraina ha 3 punti di vantaggio sugli elvetici e la sfida di domani sarà decisiva per decretare la retrocessa in Lega B.