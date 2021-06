Ucraina, sei mesi di stop per Besedin dopo l’intervento killer di Danielson

Nella storica serata per l’Ucraina, che è per la prima volta ai quarti di finale degli Europei, purtroppo arriva anche una brutta notizia: l’intervento killer dello svedese Marcus Danielson su Artem Besedin ha causato delle conseguenze tutt’altro che piacevoli all’attaccante ucraino. Il giocatore, sottoposto a risonanza magnetica, ha riscontrato una lesione parziale dei legamenti laterali interni ed esterni e una frattura non scomposta dei condili femorali. La Dinamo Kiev ha reso noto che i tempi di recupero del suo attaccante sono stimati in circa sei mesi.