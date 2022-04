Ucraina-Scozia, la FIFA annuncia la data del playoff Mondiale. La finale col Galles il 5 giugno

Con un comunicato sul proprio sito, la FIFA ha reso nota la data della gara Ucraina-Scozia valida per il playoff del Mondiale in Qatar. La sfida non fu giocata lo scorso marzo per le vicende in Ucraina, ma ora verrà recuperata l’1 giugno. La vincitrice affronterà poi il Galles il 5 giugno, nel match che decreterà l’ultima squadra europea ad andare in Qatar quest’inverno.

FOTO: Twitter Norwich