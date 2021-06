Ucraina-Macedonia del Nord, le formazioni ufficiali

Per la seconda giornata dell’Europeo, nel gruppo C, scendono in campo Ucraina e Macedonia del Nord. Ecco gli schieramenti di Shevchenko e Angelovski.

Le formazioni ufficiali:

UCRAINA (4-1-4-1): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Stepanenko; Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovskyi; Yaremchuk

MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Dimitrievski; Ristovski, Velkoski, Musliu; Nikolov, Ademi, Spirovski, Alioski; Bardi; Pandev, Elmas

FOTO: Logo Euro2020