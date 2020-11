Ucraina, cinque positivi: a rischio la gara con la Germania

Arrivano brutte notizie in casa Ucraina alla vigilia della sfida di Nations League contro la Germania. Sono risultati cinque positivi al Covid-19 Andriy Yarmolenko, Viktor Tsygankov, Viktor Kovalenko, Serhiy Sydorchuk e un assistente dello staff tecnico di Shevchenko. Con le cinque positività, è a rischio la partita di domani contro la Germania in programma alle ore 20:45 a Lipsia con la Federcalcio che è in attesa di nuovi test nella prima mattinata di domani.

Foto: sito ufficiale Federcalcio Ucraina