Ucraina, l’addio di Shevchenko: “Oggi scade il mio contratto, ringrazio tutti per l’opportunità”

Termina oggi ufficialmente l’avventura di Andriy Shevchenko da commissario tecnico dell’Ucraina. Lo ha annunciato lo stesso ex attaccante del Milan tramite i propri canali social:

“Oggi è scaduto il mio contratto con la Federcalcio ucraina. Ho passato cinque anni con la Nazionale. È stato un duro lavoro che ha dimostrato che siamo capaci di giocare a calcio moderno. Sono grato al presidente e al comitato esecutivo dell’UAF per l’opportunità di lavorare con la squadra nazionale ucraina. Ringrazio ogni giocatore, ogni persona che ha aiutato ed è stata coinvolta nella squadra. Grazie a tutti i fan per il loro supporto e le critiche. Insieme siamo riusciti a dimostrare che il nostro calcio può essere competitivo, produttivo ed emozionante”.

Today, my contract with the Ukrainian Football Association came to the end. I spent five years with the National team. It was hard work that proved that we are capable of playing modern football. I am grateful… https://t.co/sEOi4Yfskp 🇺🇦💛💙 pic.twitter.com/eq6NhU5wfZ

— Andriy Shevchenko (@jksheva7) August 1, 2021