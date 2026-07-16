Tzolis: Roma mai in partita, l’Arsenal al traguardo

16/07/2026 | 15:31:36

Christos Tzolis, esterno offensivo del Bruges classe 2002, è stato accostato alla Roma nelle ultime 48 ore. Ieri abbiamo spiegato come non ci fossero margini di manovra per il club giallorosso impegnato a centrare altri obiettivo. E avevamo aggiunto che sarebbe dipeso dall’Arsenal, da tempo sulle tracce di Tzolis e desideroso di chiudere l’operazione. Siamo ad uno stato molto avanzato della trattativa, operazione segnalata in chiusura e conferme di ogni tipo. Affare da 40 milioni, Tzolis pronto per il decollo verso la Premier League.

Foto: X Grecia