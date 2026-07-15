Tzolis: la Roma non ha mai affondato. Ora dipende dall’Arsenal

15/07/2026 | 23:40:06

La Roma non ha affondato e neanche sondato in direzione Tzolis. Quindi non c’è alcun tipo di interesse, gli obiettivi sono altri e ormai certificati, fermo restando che può sempre emergere un nome nuovo. Ma di sicuro non lo specialista del Bruges, un indiscutibile talento che non è finito nella lista giallorossa. Adesso dipende solo dall’Arsenal che gli ha messo gli occhi addosso e che potrebbe decidere di procedere, ma questa è un’altra storia.

foto x grecia