DALLA PRIMAVERA ALL’ESORDIO A OLD TRAFFORD: TYLER FRIEDRICSON, UN TALENTO TARGATO UNITED

29/04/2025 | 15:00:52

Gli ultimi anni del Manchester United sono stati al di sotto delle aspettative, con spese folli che, spesso, non hanno portato i risultati sperati. Ma il settore giovanile dei Red Devils si è sempre contraddistinto come un punto di forza. Da Mainoo a Greenwood, passando per McTominay e Garnacho. Anche in uno dei momenti più difficili della storia del club, la società inglese ha sempre trovato modo di ripartire dal proprio settore giovanile. “Da ora in poi giocheranno i giovani in Premier”, così Ruben Amorim dopo la vittoria del Manchester United ai quarti di finale contro il Lione. E così è stato.

Nel match contro il Wolverhampton, infatti, troverà spazio Tyler Friedricson. Difensore classe 2005, in stagione ha raccolto 14 presenze nel campionato U21, attualmente al quinto posto in classifica. Ma difficilmente si dimenticherà il giorno di Pasqua di quest’anno.

Anche Erik Ten Hag aveva visto il potenziale del classe 2005, tanto da inserirlo nella lista B per l’Europa League 2022/23. La prima convocazione arrivò per la sfida contro la Real Sociedad dell’8 settembre. 955 giorni dopo quel momento, il sogno è pronto per essere coronato.

Foto: instagram Friedricson