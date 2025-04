TYLER DIBLING, LA LUCE NELLA NOTTE PROFONDA DEL SOUTHAMPTON

Ultimo posto, trentuno partite e – solo – dieci punti fatti: il futuro del Southampton è si chiama retrocessione in Championship. Ma nel buio profondo dei Saints, sta sbocciando il talento di Tyler Dibling, talentoso trequartista inglese classe 2006.

Nato a Exeter, Tyler Dibling ha iniziato la sua carriera con la squadra locale Axminster Town AFC, dove suo padre Sam ha giocato per la squadra maschile. All’età di cinque anni si è unito al Millwey Rise FC, trascorrendo due anni con la squadra giovanile prima di unirsi al Southampton nel 2012, trascorrendo anche un anno con l’Exeter City all’età di sette anni, prima di firmare un contratto professionale con i Saints nell’ottobre 2021. Nell’aprile 2022, ha segnato una tripletta di gol quasi identici in una partita di Premier League 2 contro il Newcastle United. E curiosità: il video della sua tripletta è divenuto subito virale sui social. Nell’estate del 2022 è passato nel settore giovanile del Chelsea, dove però non è riuscito ad ambientarsi e così dopo soltanto un mese è subito tornato al Southampton. In questa stagione ha debuttato in prima squadra, collezionando 32 presenze con 4 gol e 3 assist. Ha realizzato 3 reti con Juric in panchina: dopo il primo gol in Premier League al Crystal Palace è arrivata la doppietta nel 3-0 allo Swansea in FA Cup.

Il futuro del Southampton – reduce anche dall’esonero di Ivan Juric – è ormai segnato e non sarà più in Premier League, ma Dibling è destinato a rimanere nel massimo campionato, o in qualche altro campionato europeo di spicco. Il talento inglese si candida a essere uno dei maggiori protagonisti della prossima sessione di calciomercato.

