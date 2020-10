TycSports: Dybala in Nazionale, la Juventus non voleva

Dopo la positività riscontrata sabato, di due membri dello staff, la Juventus aveva posto in isolamento fiduciario l’intera rosa, calciatori compresi. Insomma, una quarantena soft, con i calciatori che potevano lasciare l’isolamento solo per allenamenti e partite ufficiali. Un isolamento, che però, di fatto, impedirebbe ai calciatori di raggiungere le rispettive nazionali per gli impegni di questi giorni.

Intanto dall’Argentina, la testata TycSports rende noto come Paulo Dybala ha fatto sapere che sarà presente per gli impegni contro Ecuador e Bolivia. Probabilmente una scelta, quella del numero 10 bianconero, non approvata dalla Juventus, quella di raggiungere il ritiro della Nazionale argentina. Sembrerebbe, però, che la società bianconera abbia fatto firmare ai calciatori, che raggiungeranno le rispettive nazionali, una sorta di accordo che dia agli stessi la responsabilità personale di aver lasciato l’isolamento fiduciario del club, dopo i due positivi riscontrati sabato.

Fonte Foto: Twitter uff Juve