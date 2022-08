Twente e Fiorentina si sfidano a viso aperto. Ma il primo tempo termina 0-0

Dopo la buona prestazione del Franchi con il successo per 2-1 sul Twente, la Fiorentina cerca in Olanda la qualificazione alla fase a gironi della Conference League. Il primo tempo, terminato in questi minuti, si è concluso con il risultato ancora fermo sullo 0-0. I primi 45′ sono stati giocati ad altissimo ritmo dalle due squadre, ma le occasioni più ghiotte in apertura le hanno avute i padroni di casa. Al 16′, in particolare, Vlap ha calciato sugli sviluppi di un angolo a colpo sicuro. Provvidenziale il salvataggio sulla linea di Cabral. Il gruppo di Italiano ha provato a rispondere qualche minuto più tardi con Ikonè che ha servito Cabral. Quest’ultimo, tuttavia, non è riuscito a toccare verso la porta. Al 23′, invece, è stato anticipato in angolo dagli avversari. Intorno alla mezz’ora, si è rifatto sotto il Twente, tornato a spingere con decisione. Al 37′ una buona occasione per la Fiorentina da calcio di punizione: il tiro di Sottil è stato deviato da Unnerstall. Ha replicato il Twente intorno al 40′, Terracciano si è fatto trovare pronto. Si è chiuso così il primo tempo: il risultato attuale, lo-0, qualificherebbe la Fiorentina.

Foto: Twitter Fiorentina