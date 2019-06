Si chiama Salvatore Tuttolomondo, sarebbe il patron del Palermo. Già, Tuttolomondo (al contrario): sta dando spiegazioni di possibili truffe nei riguardi del gruppo che ha rilevato la società, quando dovrebbe essere lui a dare altre spiegazioni. Questa tra tutti: se davvero era tutto ok con la fideiussione perché non l’ha presentata con quattro o cinque giorni di anticipo per non incorrere nelle situazioni burocratiche (si dice sempre così) che lui cita per lamentare chissà cosa? Tuttolomondo al contrario, appunto. E il solito Fabrizio Lucchesi che, passando da un club all’altro, arriva allo stesso epilogo, un testacoda sull’autostrada senza rispettare i sentimenti di una tifoseria: parole, parole, parole. Tuttolomondo (al contrario) e il solito Lucchesi: coraggio, Palermo, anche se oggi le parole servono a poco.