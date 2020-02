La rescissione tra Moreno Longo e il Frosinone è avvenuta. Ormai il tecnico e il Toro sono sempre più vicini dopo l’accordo – come vi abbiamo raccontato – fino a giugno con il club granata. Per Longo, già alla guida della Primavera, si tratta di un ritorno in casa granata.

Il tecnico nel pomeriggio arriverà a Torino dove dirigerà il primo allenamento.

Foto: sito Torino