Tutto secondo programma: il Cosenza esonera Braglia. Il comunicato

Tutto confermato.

Come vi abbiamo raccontato Piero Braglia e il Cosenza erano ormai separati in casa. Ora è arrivato il comunicato della società calabra che ha reso ufficiale l’esonero del tecnico.

“La Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Piero Braglia. Al tecnico protagonista della promozione in Serie B, che ha collezionato 107 panchine in rossoblù, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto negli ultimi anni”.

Foto: sito ufficiale Cosenza