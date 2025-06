Tutto pronto per il clinic di Maurizio Sarri sabato e domenica a Castiglion della Pescaia

11/06/2025 | 22:45:30

Il clinic di Maurizio Sarri sta per definire gli ultimi dettagli organizzativi, ormai ci siamo. L’appuntamento è per sabato e domenica prossimi a Castiglion della Pescaia (Grosseto) presso la Valletta Beach Club. L’evento rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino la metodologia e la visione tattica di Maurizio Sarri, condivisa in una cornice suggestiva e informale, aperta a tutti gli addetti ai lavori e curiosi del gioco. Sarri tiene molto a questa manifestazione che cura nei dettagli in tutte le settimane dell’anno in modo da tuffarsi con grande entusiasmo nella due giorni che sta per arrivare. Oltretutto alla vigilia del suo ritorno in panchina, l’accordo con la Lazio per una nuova avventura in biancoceleste ha acceso la curiosità di tifosi e semplici addetti ai lavori.

Il clinic sarà aperto anche a preparatori atletici e allenatori dei portieri, grazie alla partecipazione di relatori di altissimo profilo, tra cui:

> Daniele Tognaccini – ex responsabile performance di Milan e Juventus

> Alessandro Nista – preparatore dei portieri con esperienze in club come Torino, Reggina, Grosseto, Juventus, Inter, Udinese e Napoli

> Marco Giampaolo allenatore ex Lecce, Milan, Sampdoria, Empoli

Per informazioni e adesioni:

Email: info@clinicmauriziosarri.it

Sito web e iscrizioni: www.clinicmauriziosarri.it