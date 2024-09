Tutto in 5 minuti: il Milan batte il Lecce 3-0 e aggancia il Torino il vetta

Sono bastati 5 minuti al Milan per mettere le mani su una gara difficilissima contro un buon Lecce, per 39 minuti, poi il tris rossonero che annichilisce i salentini. Come detto, gara che per per 39 minuti era più in mano al Lecce che ai rossoneri, sembrati contratti e abulici, Lecce pericoloso con il grande ex Rebic e Dorgu. Milan opaco, con gli stessi 11 del derby, con pochi squilli degni di nota. Poi la metamorfosi.

Al 39′ la gara si sblocca su un calcio piazzato. Punizione dalla trequarti di Theo Hernandez, spizza di testa Morata che porta in vantaggio i rossoneri. Il Lecce sparisce per 5 minuti e il Milan dilaga. Al 41′, azione personale di Theo Hernandez che si mette in proprio e di sinistro insacca il secondo gol per i rossoneri. L’ondata del Milan non è finita perchè al 43′ arriva il tris. Prova ad iscriversi nel tabellino anche Abraham che prima colpisce il palo e poi Falcone para su un suo tiro. Ma sulla respinta arriva Pulisic per il 3-0 Milan. Lecce stordito, il Milan mette un discesa una gara non facile.

Nella ripresa, ovviamente, i ritmi calano, il Lecce prova a fare qualcosa per iscriversi alla gara, e lo fa con un palo di Banda. Il Milan risponde con una traversa di Loftus-Cheek e altre azioni pericolose in contropiede, che spaventano i salentini. Nel finale, spazio ai cambi, dentro anche il giovane Bartesaghi che però gioca pochi minuti. All’80’, fallaccio su Banda, rosso diretto per il giovane terzino.

Ma cambia poco, il Milan vince 3-0, bissa il successo del derby e sale a 11 punti, agganciando il Torino in vetta alla classifica per una notte.

Foto: twitter Milan